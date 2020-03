BR-364; Carreta tomba as margens da rodovia próximo ao trevo de acesso a Colorado

Um acidente de trânsito foi registrado pela Polícia Militar por volta das 14h desta quinta-feira (19), no Bairro Centro, em Alta Floresta D’Oeste.

De acordo com o boletim de ocorrência, a camionete Hilux, seguia pela Rua Sergipe, sentido a 17ª Ciretran, quando no cruzamento com a Avenida Rio de Janeiro, colidiu com um veículo Chevrolet, modelo Cobalt, de cor preto.

O automóvel seguia sentido a Rua Roraima, quando aconteceu a colisão. Após o impacto, o condutor da camionete perdeu o controle do veículo e colidiu contra a parede do escritório do depósito de madeiras.

Dentro do escritório estava uma mulher e seu filho, uma criança de seis anos de idade. Mãe e filho não se feriram, assim como os condutores dos veículos do acidente.

O estabelecimento ficou parcialmente destruído. A perícia não compareceu ao local para atender a ocorrência.

O fato foi registrado pela Polícia Militar na Delegacia de Polícia Civil para conhecimento das autoridades.

Reportagem: Leandro Pereira

Fonte: Florestanotícias.com