Sine rolim de moura oferta uma vaga apra auxiliar e serviços gerais

Iniciam no dia 09 de março, as inscrições para participar do novo concurso público da Prefeitura de Novo Horizonte do Oeste, estado de Rondônia. O edital publicado pela empresa RHS oferece 13 vagas mais cadastro de reserva em cargos de níveis médio, técnico e superior para atuação na administração direta, no Centro de Referência da Assistência Social, Hospital Municipal, PSF, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Fazenda, Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Instituto de Previdência Social e também na Câmara Municipal.

As vagas são para cargos de Assistente Social (1), Médico Clínico Geral (3), Médico Pediatra (1), Médico Ginecologista (1), Médico Ultrassonografista (1), Enfermeiro (1), Técnico de Enfermagem (1), Fiscal Tributário (Cr), Gestor Ambiental (1), Contador (1), Assessor Jurídico (1), Engenheiro Civil (1) e Advogado (1). Veja mais dos cargos no edital anexo.

Inscrição em março

Será admitida a inscrição somente via internet, no endereço eletrônico www.rhsconsult.com.br, solicitada a partir das 10h do dia 09 de março até as 23h59min do dia 23 de março de 2020. O valor da participação será de R$ 80,00 para nível médio e técnico e R$ 120,00 para cargos de nível superior.

Já a avaliação dos candidatos inscritos constará das seguintes etapas:

Prova escrita objetiva de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos;

Prova de títulos de caráter classificatório, apenas para os cargos de nível superior.

A prova escrita objetiva será realizada no dia 26 de abril de 2020, em local e horários a serem divulgado a partir de 16 de abril no endereço eletrônico www.rhsconsult.com.br e no cartão de convocação do candidato.

O gabarito preliminar será liberado no dia 26 de abril após as 22h no site citado. Veja os conteúdos que serão cobrados no edital aqui no site.

O concurso público terá validade por dois anos a contar da data de publicação da homologação do resultado final, prorrogável ainda uma vez por igual período.

Edital: Clique aqui

