Fiat, Toyota, Honda e BMW também suspendem produção; 26 fábricas ficarão paradas no país

Depois de uma série de reuniões no Ministério da Economia e no Palácio do Planalto, o governo anunciou na quinta-feira (12) à noite algumas medidas para tentar conter os danos econômicos do novo coronavírus. Uma delas é antecipar para abril o pagamento de R$ 23 bilhões referentes à primeira parcela do 13º salário aos aposentados e pensionistas do INSS.

O governo também decidiu suspender a prova de vida dos beneficiários do INSS por 120 dias. Essas são as primeiras decisões tomadas pelo grupo de monitoramento dos impactos econômicos da pandemia de Covid-19. O grupo foi instituído pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, para acompanhar a conjuntura e propor medidas para amenizar os efeitos econômicos do avanço da doença no país. O grupo é constituído por representantes de todas as secretarias especiais da pasta, sob a coordenação do secretário-executivo, Marcelo Guaranys.

Fonte: Uol