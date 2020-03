Santa Luzia – Jovem é assassinada dentro de residência a tiro na linha 188

Em Rolim de Moura (RO), a sexta-feira, 13, foi de terror realmente para os proprietários de uma joalheria, eles foram vítimas de um assalto a mão armada.

O fato aconteceu em uma joalheria localizada no centro da cidade, de acordo com as informações da Polícia, dois indivíduos chegaram em uma motocicleta, em seguida o suspeito que estava na garupa adentrou no comércio e anunciou o roubo.

Em posse de um revólver e sob ameaças o suspeito levou um aparelho celular e algumas peças que estavam no mostruário. Após o crime o suspeito e seu comparsa fugiram tomando rumo ignorado.

Até o momento nenhum suspeito foi preso, a Polícia Militar continua as buscas pela cidade.