Faça suas compras sem sair de casa entrega gratis Todo Lar Matecol

Click na Imagem, Assista a entrevista coletiva concedida nesta tarde.

A cidade de Alta Floresta D’Oeste, na região da zona da mata, no interior de Rondônia, tem o primeiro caso suspeito de coronavírus. A informação foi confirmada no final da tarde desta quinta-feira (19), pelo prefeito Carlos Borges (PP), e pelo secretário municipal de Saúde, Adenilson Anacleto, durante coletiva de imprensa que teve ainda a participação da enfermeira Cristiane Delalibera, do setor de epidemiologia e imunização da Secretaria Municipal de Saúde, e do assessor jurídico da prefeitura, doutor Wesley Barbosa.

Durante a entrevista, o prefeito e demais autoridades anunciaram algumas medidas que serão tomadas pela administração municipal, no ato de prevenir contra a COVID-19.

As novas ações fazem parte do decreto nº 10.021 – assinado pelo prefeito Carlos Borges, nesta quinta-feira, em que “decreta situação de emergência no âmbito da saúde pública do Município de Alta Floresta D’Oeste e dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio e enfrentamento da propagação decorrente do novo coronavírus, COVID-19, do regime de trabalho do servidor público e dá outras providências”.

Fonte: Florestanoticias.com