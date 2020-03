Alta Floresta – PM localiza substância entorpecente com mulher no interior da Praça

Denúncia anônima resultou na maior apreensão nas BRs rondonienses em 2020.

Na tarde dessa segunda-feira (16) a Polícia Rodoviária Federal deu um duro golpe no tráfico de maconha em Rondônia. Agentes da Delegacia de Ji-Paraná receberam denúncia anônima informando que um caminhão frigorífico, escoltado por uma caminhonete branca, estaria transportando entorpecentes.

Após horas de observação na rodovia, os veículos foram identificados e abordados em local seguro. O evidente nervosismo dos ocupantes já demonstrava que havia algo irregular a ser descoberto.

Em revista pormenorizada no compartimento de carga do caminhão, foram encontrados, escondidos debaixo de uma lona, 384 quilos de maconha, distribuídos em tabletes. O motorista, que inicialmente negou participação, disse aos policiais que carregou o material ilícito em Campo Grande/MS e que receberia pelo transporte no destino final da droga, Porto Velho/RO.

No total, três pessoas foram presas pelo crime de tráfico de drogas (Art. 33 da Lei 11.343), sendo encaminhadas à Polícia Judiciária para lavratura da ocorrência e posterior encaminhamento à Justiça.

Fonte: PRF