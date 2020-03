Coronavírus: Paraguai fecha Ponte da Amizade, em Foz do Iguaçu

Diante da atual situação, que já foi classificada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como uma pandemia, causada pelo coronavírus (COVID-19), o território brasileiro conta até o momento com mais de 300 casos confirmados e medidas têm sido tomadas pelo governo em âmbito federal, estadual e municipal com o objetivo de evitar o contágio com o Coronavírus . Em sintonia com as decisões e orientações da Igreja Adventista do Sétimo Dia na América do Sul (DSA), da Organização Mundial de Saúde (OMS) e de decretos estaduais e municipais, recomendamos a partir do dia 18/03/2020, até o dia 31/03/2020 a principio, a não realização de atividades religiosas, sociais, eventos e programas tais como: Cultos, Clubes de Desbravadores e de Aventureiros, reuniões de Pequenos Grupos, Treinamentos e Congressos. É possível acompanhar cultos online e através da TV Novo Tempo.

Essas é uma, dentre outras medidas adotadas pela organização Adventista para ajudar a combater a propagação do vírus. A Igreja Adventista em Alta Floresta segue acompanhando diariamente as orientações dadas pelos governos locais dentro de nossa região. O objetivo é alinhar as ações da Igreja com as determinações governamentais.

Os riscos, ameaças e sofrimentos desta crise global são um chamado à solidariedade e oração. Ao mesmo tempo em que tomamos todas as providências necessárias, também estamos empenhados em cuidar uns dos outros, aliviando o sofrimento e oferecendo apoio espiritual às diferentes regiões, pessoas afetadas e grupos vulneráveis. Mais do que observar e acompanhar, buscamos ser parte da solução.

No próximo sábado, dia 21/03, a TV Novo Tempo transmitirá um culto, a partir das 10h (horário de Rondônia), com uma mensagem do presidente da Igreja Adventista do Sétimo Dia para a América do Sul, pastor Erton Köhler.

A Igreja Adventista do Sétimo Dia segue em oração e plena confiança em Deus. Convidamos cada cristão adventista a se unir, em oração, em favor da saúde de todos.

Igreja Adventista do Sétimo Dia

Alta Floresta D’Oeste