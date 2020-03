Solicitação de Renovação de autorização ambiental de José Everaldo Gomes

O senhor ALMIRO PEREIRA DA CRUZ, residente e domiciliado na Linha 47,5, KM-17, LOTE 199, Setor Rio Branco, no Município de Alta Floresta D’Oeste-RO, com CPF nº 378.819.571-15, torna público que requereu a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental – SEDAM, em 12/03/2020, o Pedido de Renovação de Licença de Operação para fins de piscicultura no seguinte local: Linha 47,5, KM-17, LOTE 199, Setor Rio Branco.

ALMIRO PEREIRA DA CRUZ

Responsável pelo empreendimento e Proprietário

Alta Floresta D’Oeste – RO, 12 de março de 2020.