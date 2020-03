Congregação Cristã suspende as atividades por tempo indeterminado em Rolim de Moura

Objetivo é precaver contra covid-19. CCB foi a primeira igreja da região a comunicar a suspensão das atividades.

Diante dos novos fatos, no intuito de precaver a irmandade da pandemia do Novo Coronavirus(Covid-19), bem como as recomendações do Ministério da Saúde, considerando ainda o decreto da Casa Civil N° 24.871 de 16 de Março de 2020 o conselho ministerial que atende as Congregações Cristã no Brasil que engloba a região de Rolim de Moura, Santa Luzia D’Oeste, Novo Horizonte D’Oeste e Castanheiras, delibera A SUSPENSÃO DOS CULTOS POR TEMPO INDETERMINADO APARTIR DO DIA 18/03/2020, paralisando TODOS os serviços divinos ou reuniões independente do número dos frequentadores.

Fonte: Rolnews