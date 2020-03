Vereador Reinaldo agradece Dep. Mauro Nazif pelo recurso destinado a saúde

O deputado Jean Oliveira (MDB) apresentou indicação, via Assembleia Legislativa, ao Departamento de Estradas e Rodagem e Transportes – DER/RO, para que o mesmo faça convênio com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, para que este, construa uma rotatória na BR 364 com a RO 101, na entrada que dá acesso ao distrito de União Bandeirante, no município de Porto Velho.

Essa solicitação, segundo o deputado, já foi feita várias vezes, e, no entanto, até o momento nenhuma providência foi tomada, enquanto isso, a população do distrito de União Bandeirante, diariamente fica arriscando a vida obrigada a fazer esse percurso, local onde já aconteceram vários acidentes. O local não tem nenhuma sinalização e os condutores dos veículos, tanto grande quanto pequeno, ficam à mercê da sorte para sair ou entrar em União Bandeirante nesse local extremamente perigoso.

É uma obra pequena, mas de grande importância para a população de União Bandeirante, observa o deputado. “Por ser o local que dá acesso a Porto Velho, esse encontro da BR 364 e a RO 101 é sempre muito movimentado, sendo por onde passa também toda a produção agropecuária do distrito que é uma das maiores do município de Porto Velho. Portanto, está mais que na hora do DER providencie esse convênio com o DNIT, e que se construa logo essa rotatória, para evitar esses acidentes que acontecem no local, e evitar também, que venha acontecer, quem sabe, uma tragédia maior” alertou Jean Oliveira.

Semasf – 13.03.2020