Dário, agradece o senador Confúcio, pelo Recurso recebido no valor de 416,000,00

A Coordenadoria Regional de Educação de Alta Floresta d’Oeste comunica que, em conformidade com o Decreto n° 24 871, de 16 de março de 2020, ficam suspensas as aulas, nas escolas públicas estaduais, pelo prazo de 15 (quinze) dias, a partir do dia 17 de março de 2020, por motivo de prevenção ao contágio e enfrentamento da propagação decorrente do novo corona vírus, COVID-19.

Fonte: Assessoria