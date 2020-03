A Funerária Alta Floresta comunica o falecimento de Silvana Fontana de Aguiar

É com pesar que comunicamos o falecimento da senhora Eutália Maria Feitosa, esposa do Bastião do queijo da linha 160, e vó do Cadimo marido de aluguel, o seu corpo está sendo velado na capela da Funerária Alta Floresta e seu sepultamento será neste domingo dia 15 de março de 2020 apartir das 8:00 deseja a família enlutada agradece a presença de parentes e amigos.

Fonte: Florestanoticias.com