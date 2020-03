Boi gordo: preço cai até 1,6% na semana e tendência é de baixa, diz Safras

Depois de uma semana bastante agitada no mercado internacional, a alta do dólar trouxe ao Brasil oportunidades muito interessantes de negócio para soja. Nos portos de Paranaguá (PR) e Rio Grande (RS) a saca foi vendida por incríveis R$ 100, maior patamar desde 2016, aponta levantamento da consultoria Safras & Mercado. No dia mais de 700 mil toneladas de soja foram negociadas.

A razão, de maneira geral, foi a alta do dólar que chegou a superar a casa dos R$ 5 na última quinta-feira, 12. “Essas vendas de sacas a R$ 100 foram para entrega em julho de 2021 e foram praticamente um recorde, afinal isso só foi visto em meados de 2016, quando a Bolsa de Chicago negociava a soja a US$ 17,50 por bushel. Esse ano o dólar chegando aos inéditos R$ 5, foi a razão para esse super preço. Não foram muitos negocios nesse patamar, mas aconteceram”, afirma o analista da consultoria Luiz Fernando Gutierrez.

Para entrega no ato, ou seja “no disponível” a saca de soja chegou a ser vendida por R$ 98 nos portos do Sul do país. Não à toa que do total vendido no dia, quase metade (300 mil toneladas) foram negociadas no Rio Grande do Sul. “Vale ressaltar que esses negócios a preços elevados aconteceram no momento em que o dólar superou os R$ 5. Ou seja no melhor momento do dia”, diz.

Em Paranaguá, no melhor momento do dia, as indicações de vendas estavam na faixa de R$ 95 por saca para embarque e pagamento em meados de maio deste ano. No total, cerca de 200 mil toneladas foram negociadas.

Demais estados

Em Mato Grosso o dia foi marcado por negócios moderados e preços inalterados. Na região de Campo Verde, Jaciara e Primavera do Leste, o comprador indicava negociações na casa dos R$ 82 por saca (CIF) para embarque e pagamento no final do mês de abril. Cerca de 15 mil toneladas trocaram de mãos.

Em Mato Grosso do Sul houve alta nos preços e negócios razoáveis foram reportados. Na região de Dourados, na melhor parte do dia, havia possibilidade de negócios na faixa de R$ 81 para embarque e pagamento em curto prazo, Aproximadamente 5 mil toneladas foram movimentadas.

Goiás teve um dia bastante agitado no mercado. Na região Sudoeste, negócios para entrega no porto aconteceram com preços de R$ 84 para entrega no mês de fevereiro de 2021 e pagamento para meados de março de 2021. Pelo menos 100 mil toneladas trocaram de mãos no estado ao longo do dia.