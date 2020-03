Polícia prende casal após ser flagrado furtando residência no Bairro Princesa Isabel

O Edital pode ser conferido pelos interessados no site www.rondonialeiloes.com.br, no Portal da PRF (https://portal.prf.gov.br/acesso-a-informacao/leiloes/rondonia) ou presencialmente na Superintendência da Policia Rodoviária Federal, em Porto Velho

Superintendência da Policia Rodoviária Federal (PRF) no Estado de Rondônia publicou, no Diário Oficial da União, o Edital 1/2020 de Leilão de veículos sob custódia do Órgão deixados há mais de 60 dias por seus proprietários nos pátios da PRF, além de veículos acidentados não retirados.

No documento é prevista a realização de 5 leilões, efetuados na modalidade eletrônica, inclusive com oferecimento de sucata (para aproveitamento de peças) e sucata inservível (de material ferroso). O Edital pode ser conferido pelos interessados no site www.rondonialeiloes.com.br, no Portal da PRF (https://portal.prf.gov.br/acesso-a-informacao/leiloes/rondonia) ou na Superintendência de Policia Rodoviária Federal, em Porto Velho/RO, bem como as condições estabelecidas.

Para participar, basta realizar cadastro no site, que habilitará o interessado a dar lances nos veículos. O primeiro leilão, contemplando veículos conservados, ocorrerá entre 29 de abril e 03 de maio de 2020. Os pátios em Porto Velho/RO e Humaitá/AM serão abertos à visitação, de 26 a 30 de abril, onde os interessados podem verificar visualmente as condições dos veículos. O cronograma com os demais leilões, incluindo sucatas servíveis e inservíveis, pode ser verificado no edital, anexo ao final desse informativo.

Os veículos começam a ser vendidos com lances no valor de 50% de avaliação de mercado do veículo. A grande maioria dos veículos está em bom estado de conservação e, após licenciados, podem voltar a circular normalmente, uma vez regularizados junto ao DETRAN.

Fonte: Agencia: PRF