Alta Floresta – Menor com máscara de série assalta mercearia e é apreendido pela PM

Um menor usando uma máscara igual da série ‘La Casa de Papel’, invadiu uma mercearia e de posse de uma faca praticou um assalto.

O crime aconteceu por volta das 10h00, desta quinta-feira (12), no Bairro Princesa Izabel, em Alta Floresta (RO).

O proprietário do estabelecimento chamou a Polícia Militar (PM) e disse que uma pessoa usando uma máscara, com uma blusa de moletom, calça jeans, armado com uma faca, roubou aproximadamente R$ 111,00 do caixa.

Após o crime, o menor saiu em carreira, entrou em mato alto, mas logo foi localizado pela PM, e foi apreendido e o dinheiro recuperado e devolvido ao comerciante.

FONTE: www.190online.com