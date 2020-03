A Funerária Bom Pastor comunica o falecimento de Pedro da Silva Cordeiro

Linha de apoio:

Programa que beneficia famílias de baixa renda com redução na tarifa de energia cadastrou mais de 70 mil famílias e distribuiu mais de 7 mil lâmpadas de LED. Meta até 2021 é entregar 150 mil lâmpadas em Rondônia.

Cerca de 200 lâmpadas LED, que têm longa durabilidade e economia substancial em relação as lâmpadas comuns, devem ser entregues a famílias de baixa renda, nestas quinta e sexta-feira (dias 12 e 13), durante mutirão da Energisa que acontece na unidade de atendimento da Avenida 7 de Setembro, região do centro histórico de Porto Velho. A ação, que acontece das 08h às 16h, nos dois dias de atividade, é voltada para o cadastro dessas famílias no programa de Tarifa Social.

A meta da Energisa, até 2021, para todo o estado de Rondônia, é substituir 150 mil lâmpadas comuns por LED. “Além de ter uma economia de até 65% com o cadastro na Tarifa Social, essas famílias (que se encontram em situação de vulnerabilidade social) podem economizar ainda mais se trocar as lâmpadas comuns por LED. Como as de LED são mais caras que as normais, a Energisa tem atuado junto à comunidade para identificar pessoas socialmente vulneráveis e fazer a substituição das lâmpadas, sem ônus algum ao beneficiado”, explica Talis Henrique Alcântara Sousa, coordenador de eficiência energética.

Segundo ele, cada pessoa pode ter até cinco lâmpadas trocadas. O programa inclui ainda o caminhão ‘Nossa Energia’, que leva palestras e orientações sobre como economizar energia nas residências. “Já passamos por 12 cidades e mais de 8,5 mil pessoas já assistiram palestra sobre eficiência energética, que resulta em ainda mais economia nos gastos das famílias com energia”, destacou Talis Henrique.

Têm direito à troca de lâmpadas as pessoas de baixa renda inscritas no cadastro único NIS, do Governo Federal, que estão com a conta de energia em dia. Em Porto Velho, serão priorizadas também famílias que residem nos bairros Jardim Santana, Socialista, São Francisco, Ulisses Guimarães, Tancredo Neves, JK e Escola de Polícia, que estão em situação de vulnerabilidade social.

“Para ter acesso ao programa de substituição de lâmpadas, basta a pessoa apresentar a última conta de energia, a folha resumo do Cadastro Único V7, os documentos pessoais (RG e CPF) e as lâmpadas que deseja trocar, lembrando que o máximo é cinco lâmpadas”, acentua o coordenador de eficiência energética.

Para que a comunidade tenha acesso ao serviço de substituição de lâmpadas, a Energisa destacou equipes que, desde a última terça-feira (10), visitaram todos os bairros comunicando sobre a ação que ocorre nestes dois dias (quinta e sexta). “O objetivo é promover economia ao cidadão que mais precisa, uma vez que as lâmpadas de LED são oito vezes mais econômicas que as lâmpadas incandescentes e duas vezes mais que as fluorescentes”, afirma Talis Henrique. A ação faz parte do Programa de Eficiência Energética da Agência Nacional de Energia Elétrica – Aneel, executado pela Energisa em Rondônia.

Fonte: Tamires Energisa