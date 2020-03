URGENTE: Mulher de 28 anos é morta a pedradas em Vilhena

A vítima deixa quatro filhas, com idades entre 06 e 11 anos.

Em Vilhena (RO), uma mulher foi morta a pedradas e seu corpo foi localizado jogado na rua 1.510 do bairro Cristo Rei.

De acordo com as informações, a vítima antes de morta foi torturada, teve seus cabelos cortados. O corpo da mulher estava jogado no meio da rua e próximo ao seu corpo tinha algumas pedras que supostamente foram usadas para matar a vítima com golpes na cabeça.

A vítima foi identificada como; G. R. R., 28 anos, ainda conforme relatos da família, a jovem antes de ser morta chegou a postar mensagens whatsapp, solicitando o contato de um homem com quem queria falar com urgência, porém na mesma mensagem ela usou um emoji de choro.

A vítima deixa quatro filhas, com idades entre 06 e 11 anos. Até o momento nenhum suspeito foi preso, a polícia ainda não tem pistas sobre a motivação do crime.

Fonte: Rolim Notícias