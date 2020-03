Shows Confirmados na 32º Expoalta 2020 em Alta Floresta D´Oeste Ro

A Associação dos Agropecuaristas de Alta Floresta D’Oeste, divulgou esta semana mais detalhes da grade de shows da 32ª Expoalta, a Exposição Agropecuária do Município.

A feira começa no dia 22 de julho (quarta-feira), tendo como atração o show do cantor Manutti. No dia haverá queima de fogos e abertura do Rodeio.

A festa segue na quinta-feira (dia 23) com o tradicional rodeio e show de prêmios.

No dia 24 (sexta-feira), além do rodeio em touros, a feira contará com show da dupla Maiara e Maraisa.

No sábado, dia 25, show do cantor Paraná (da dupla Chico Rey).

Tradição em Alta Floresta, a Expoalta reúne moradores de toda a Zona da Mata e de regiões vizinhas.

Os passaportes estarão disponíveis a partir do mês de abril. Antecedendo a festa, a organização promove o baile da Garota Expoalta.

