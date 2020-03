Alta Floresta – Foragido da justiça é preso pela PM, após romper tornozeleira eletrônica

A mulher achada morta debaixo de uma lona, no domingo (8), foi identificada por um parente nesta segunda-feira (9) como sendo Luciana Moreira da Silva, de 38 anos. O caso aconteceu em Ariquemes (RO), no Vale do Jamari. Além de uma perfuração no tórax, a vítima teve a cabeça esmagada por um tijolo.

O corpo da mulher foi localizado depois que um homem foi ao terreno para fazer necessidades fisiológicas, mas percebeu que havia um corpo humano debaixo da lona. A mulher não portava documentos pessoais e, por isso, a polícia não sabia o nome dela até a identificação na funerária. A perícia constatou no local que, além da vítima ter sofrido uma perfuração no tórax, a cabeça foi parcialmente esmagada. Perto do corpo dela foi localizado uma faca de serra com cabo branco e um tijolo com marcas de sangue. A polícia segue tentando localizar o suspeito do homicídio. Fonte: G1/Ro