Semifinal da terceira divisão de futsal de Alta Floresta acontece nesta terça-feira

Força Jovem e Rio Branco jogam a partir das 19h30, desta terça-feira (10), pela semifinal do Campeonato Municipal de Futsal (terceira divisão). O jogo será realizado no Ginásio de Esportes Expedito Gonçalves Ferreira.

Quem vencer fará a final contra o vencedor do jogo entre Ultra Motos e Juventude. As equipes se enfrentam às 20h30. A decisão competição acontece no sábado, dia 14 de março.

Na programação elaborada pela Secretaria Municipal de Esporte e Cultura (SEMEC), ainda está a decisão do Campeonato Municipal Super Bola Murcha. A final desta competição será entre Central Parafusos e Independente. O jogo está marcado para às 20h. As duas competições estão sendo realizadas pela Semec.

Fonte: Florestanotícias.com