CLIMA:Confira aprevisãodotempopara estáquarta-feira em Rondônia

Dia deve ser chuvoso e com céu entre nuvens, diz Sipam. Confira como fica o tempo na sua cidade.

A sexta-feira (6) em Rondônia pode amanhecer encoberta, com céu entre nuvens. Com a Zona de Convergência de Umidade (ZCAS) ainda atuante, o tempo deve permanecer instável no sul do Amazonas. Conforme dados do Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam), a previsão para algumas áreas do estado é de pancadas de chuva e trovoadas em áreas isoladas.

Na contramão do tempo instável, o Cone Sul deve ser de sol entre nuvens, com tempo variando entre claro a parcialmente nublado. Em Porto Velho, os termômetros devem marcar mínima de 24ºC e máxima de 28ºC. A umidade relativa do ar na cidade pode oscilar entre 70% e 100%. Em Ariquemes (RO), o dia deve amanhecer com mínima de 23ºC e a máxima de 30ºC. Assim como na capital, a umidade relativa do ar no município do Vale do Jamari deve oscilar entre 70% e 100%. Já em Vilhena (RO), no sul do estado, a previsão é de que o dia amanheça com 23ºC e termine marcando 29ºC. A umidade do ar fica entre 45% e 95%. Veja a previsão do tempo em outros municípios Cidade Min Máx Pimenta Bueno 24ºC 30ºC Presidente Médici 25ºC 31ºC Rolim de Moura 24ºC 30ºC Santa Luzia D’Oeste 24ºC 30ºC Teixeirópolis 25ºC 31ºC Vale do Anari 23ºC 30ºC Ministro Andreazza 24ºC 30ºC Jaru 25ºC 31ºC Guajará-Mirim 24ºC 29ºC Espigão D’Oeste 24ºC 30ºC Itapuã do Oeste 24ºC 28ºC