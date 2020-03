Pit Bul da vizinha ataca criança de 09 anos e mãe se joga para salvar filho e os dois saem feridos em Ji-Paraná

Uma criança quase foi morta por um cachorro PIT BULL na tarde deste sábado (07) , na rua triângulo mineiro, bairro Riachuelo, segundo distrito de Ji-Paraná.

Tudo aconteceu quando, a mãe e seu filho de 9 anos chegavam em sua residência no referido endereço, e ao descerem da motocicleta, o cachorro da vizinha, da raça PIT BULL, aproveitou que a dona estava lavando a calçada, e o portão ficou com um vão aberto, e atacou a criança ferozmente agarrando-a pelo pescoço.

Em desespero a mãe da criança se jogou em cima do cachorro para tentar tirá-lo da boca do animal, e também foi atacada. A dona do cachorro correu para ajudar a segurar a fera, que soltou o menino, e pediu que a mãe e a criança corressem.

O menino de apenas 9 anos foi socorrido pelos bombeiros juntamente com a mãe ao hospital municipal. A criança sofreu vários ferimentos na cabeça; a mãe sofreu cortes na região da cintura.

Essas situações de ataque de cachorros de raças ferozes, tem sido constantes, a pouco tempo vimos um caso em que uma criança foi morta por um PitBull em SP, e ninguém fez nada, apenas presenciaram.

Em Ji-Paraná a pouco tempo um cão da mesma raça estava atacando pessoas e cachorros de menor porte, e o caso foi parar na delegacia, assim como esse.

Via Rondoniatual