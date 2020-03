7 coisas que os especialistas querem que você saiba, caso tenha traído um parceira

Em qualquer relacionamento romântico, um dos medos mais comuns é um parceiro ser infiel. Mas se você traiu seu parceiro, pode ser difícil saber o que fazer a seguir. Você diz a eles? Você diz aos futuros parceiros que tem um histórico de ser infiel? Como você pode impedir que isso aconteça novamente? Segundo os especialistas, há algumas coisas surpreendentes que você deve saber sobre trair. Preste atenção nessas informações que o site de relacionamentos Meu Rubi trouxe para vocês:

Se você traiu seu parceiro, pode pensar que o relacionamento acabou. Mas este não é necessariamente o caso. “Enquanto um caso pode ser um rompimento de acordos para alguns relacionamentos, outros podem lidar com a crise e usá-lo como um ponto de inflexão onde as mudanças podem ser feitas”, afirmou Dana Dorfman, PhD, psicoterapeuta e co-apresentadora do podcast Mães no sofá: “Com muito trabalho emocional, exame, auto-reflexão (individualmente e em casal), um relacionamento pode suportar essa traição.”

Surpreendentemente, porém, se você e seu parceiro decidem se separar após a infidelidade ou não, vocês dois podem querer obter aconselhamento. “Eu encorajo fortemente cada membro do casal a procurar terapia individual”, diz Dorfman.

Aqui estão algumas coisas que você deve, caso tenha traído alguém, de acordo com especialistas:

1. Eles provavelmente suspeitaram disso

Se você traiu um parceiro e ainda não contou a ele, pode assumir que eles estão totalmente no escuro. Mas, chocantemente, eles provavelmente já suspeitam de algo. “Na minha experiência como conselheiro, na maioria das vezes a parte fiel suspeita que algo aconteceu devido a uma mudança no comportamento do parceiro e, eventualmente, descobre por conta própria”, diz Dorfman. Você decidir contar ou não é uma escolha sua, apenas saiba que eles já podem estar pensando sobre isso.

2. Você pode ser inseguro

Há várias razões diferentes pelas quais as pessoas traem. Mas elas não têm necessariamente nada a ver com o parceiro. De fato, uma das principais causas é não se sentir totalmente confiante em si mesmo. Para não trair no futuro, você deve estar seguro de quem você é primeiro. Perceba que chegar a outra pessoa pode ser uma solução de curto prazo para um problema mais profundo. Ter respeito pelo seu compromisso com o seu parceiro e uma dedicação para permanecer fiel a ele exige que você entenda quais situações ou emoções podem ser desencadeadoras para você – algo que um profissional de saúde mental pode ajudá-lo.

3. Você não precisará fazer isso novamente

Algumas pessoas acreditam que, uma vez que alguém trai um parceiro, ele também trai no futuro. Mas “uma vez infiel, sempre infiel” nem sempre é o caso, diz Dorfman. A chave para impedir esse comportamento novamente no futuro é abordar o estado emocional que o levou a ser infiel em primeiro lugar. Por ter um caso, você estava agindo ou expressando sentimentos, diz ela. “Se o indivíduo não procurar ajuda para entender os sentimentos mais profundos, é provável que a traição se repita”. Para que sua infidelidade seja realmente única, entenda por que você fez essa escolha no passado, para que da próxima vez que sentir essas mesmas emoções, saiba como lidar com elas de uma maneira mais saudável.

4. Você não precisa necessariamente dizer a eles

Se o seu parceiro não o pegou traindo, você pode fazer algumas coisas: confessar que você era infiel ou simplesmente seguir em frente e guardar para si mesmo. Você pode presumir que, para ter um relacionamento saudável, é preciso ser totalmente honesto com seu parceiro, especialmente sobre algo tão sério quanto trair. Mas isso nem sempre é verdade, dependendo da situação. “Pode haver casos em que não é aconselhável contar a um parceiro sobre um caso”, diz Dorfman. “Se houver um risco de o indivíduo causar danos físicos a si mesmo ou a outros, é melhor deixar isso não relatado”, diz ela. Além disso, se você traiu há muito tempo e, desde então, buscou terapia e trabalhou com os problemas pessoais que o levaram a fazer essa escolha, talvez não seja necessário informar seu parceiro, diz Dorfman.

5. Você pode se tornar extremamente ciumento

Faz sentido que alguém que foi traído ser mais desconfiado em relacionamentos futuros. Mas o que pode parecer mais surpreendente é que você pode realmente ficar com mais ciúmes depois de trair. “A história da traição pode se manifestar de muitas maneiras diferentes”, diz Dorfman. “Muitas vezes, as pessoas que traíram tendem a ser mais ciumentas e desconfiadas do parceiro”, diz ela, “projetando seus sentimentos e comportamentos passados em um parceiro”. De fato, alguns dos parceiros mais ciumentos e desconfiados foram infiéis no passado. Se você começar a perceber que tem dificuldade em confiar na pessoa que está em um relacionamento, você pode ter alguns problemas não resolvidos relacionados ao seu histórico de traição, portanto, procurar um terapeuta pode ser útil.

6. Definitivamente, há uma razão pela qual você traiu

Mesmo que você não perceba, há uma razão pela qual você foi infiel ao seu parceiro. Embora isso não justifique a escolha que você fez, saber por que você fez essa escolha pode ser uma grande motivação para resolver alguns problemas não resolvidos que você possa estar enfrentando. “Você pode ter um medo de abandono que está provocando você a encontrar um novo parceiro antes que o atual deixe você”, diz Dorfman. “Isso o prepara para um ciclo tóxico repetitivo de infidelidade, sem ter abordado o problema, para começar”.

7. O sexo pode se tornar complicado

Se você traiu seu parceiro atual e ele decidiu perdoá-lo e permanecer no relacionamento, você pode esperar que tudo volte ao normal entre vocês em breve. Mas pode demorar um pouco para que sua vida sexual volte ao que era antes da infidelidade acontecer. Uma maneira útil de recuperar a confiança com eles é estar presente quando vocês estão juntos, e concentrar-se em demonstrar afeto de outras maneiras, se a intimidade física com você ainda for difícil para ele.

Se você traiu no passado, definitivamente existem maneiras de crescer e mudar. Apenas certifique-se de procurar um profissional de saúde mental para obter orientação.

Fonte: meurubi.com