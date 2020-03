Nota de Pesar do deputado Jean Oliveira no falecimento do advogado Antônio Bianco

Foi com tristeza que recebemos a notícia do falecimento do advogado e ex-secretário de Desenvolvimento do município de Ji-Paraná, Antônio Bianco. “Irmão do ex-governador José Abreu Bianco, foi um de seus principais auxiliares, prestando os melhores serviços à população e ao Estado de Rondônia”.

Antônio Bianco faleceu aos 76 anos, era natural de Apucarana, Estado do Paraná e chegou em Rondônia, com a família, na década de 70. Deixa grandes serviços prestados ao Estado de Rondônia, assim como tem sido o exemplo da família Bianco.

Aos familiares e amigos do advogado Antônio Bianco, nossos profundos sentimentos, rogando a Deus que conforte seus corações.

Porto Velho, 05 de março de 2020

Jean Oliveira

Deputado Estadual/RO