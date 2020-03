Desaparecida: Desapareceu uma cachorrinha da Raça chitsu atende pelo nome de Ariel

E com muito carinho que lançamos a promoção zumba solidária,nesse mês de março mês da mulher você que nunca fez zumba que tem vontade de mudar sua vida ou você ex aluna que está muito tempo parada, vamos aproveitar essa grande promoção solidária isso mesmo trazendo um produto de limpeza você ganhará o mês de março gratuitamente de zumba Fitnnes, e no final disso estará ajudando a Apae da nossa cidade, pois todos os produtos serão doados para apae.

Venha participar venha ser feliz venha se divertir,as aulas acontece de segunda a quinta feira as 19:00 horas local APAE com as professoras Geisila Francielly e Fabiana Dias.

Fonte: Florestanoticias.com