Banco Regional de Brasília demonstra interesse em fomentar investimento público em Rondônia

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, participou com sua comitiva de uma reunião no gabinete do governador de Rondônia, coronel Marcos Rocha, a fim de oferecer serviços bancários do Banco Regional de Brasília (BRB) ao Governo do Estado.

A comitiva composta pelo presidente do banco, Paulo Henrique Rodrigues, o secretário de Relações Internacionais, Vitor Paul, o diretor da Record TV de Brasília, Luciano Ribeiro, e advogados, foi recebida pelo vice-governador, José Jodan, o secretário estadual de Finanças (Sefin), Luís Fernando Pereira, e o superintendente de Desenvolvimento e Infraestrutura (Sedi), Sérgio Gonçalves, que aproveitou a ocasião para promover o Rondônia Day.

O BRB quer atuar como um banco regional de fomento para investimento público, oferecendo crédito ao setor produtivo e aos servidores públicos. O portfólio da instituição financeira foi apresentado às autoridades estaduais, que demonstraram interesse em alguns tópicos considerados positivos para o Estado. “Vamos buscar identificar alguns pontos de convergência de interesse dentro desse portfólio, alguns produtos e linhas de atuação que possam gerar interesse à Rondônia, para que possamos iniciar uma possível parceria”, explicou Pereira.

Com a visita, a comitiva foi convidada à participar do Rondônia Day, que está confirmado para 25 de março, no Palácio do Buriti em Brasília.

Confira o material audiovisual da reunião acima clicando aqui.

Texto: Gaia Bentes

Fotos: Ésio Mendes

Audiovisual: Pedro Adilon