Turismo em Alta Floresta é discutido durante reunião na Câmara de Vereadores

Maria das Graças, 65 anos, há quase dois anos esperava pela cirurgia de catarata. Ela tinha um lado da visão bem comprometido e fala da alegria de voltar a enxergar novamente. “Um lado já não enxergava quase nada, e fiquei com muito medo de perder a visão completamente. Graças a Deus hoje estou aqui operada dos dois olhos, estou no retorno do segundo olho e muito feliz, pois enxergo muito bem”, disse a aposentada durante mais um mutirão de cirurgias de cataratas, em Porto Velho.

Realizado pelo Governo de Rondônia, por meio da Secretaria Estadual de Saúde (Sesau), o projeto Enxerga Rondônia realiza mais uma etapa, desta vez denominada Operação Quaresma, que teve início na última quarta-feira (26) e vai até o sábado de aleluia (11/04).

Aluízio Nascimento, 61 anos, buscava por essa cirurgia há três anos e, durante a Operação Quaresma, realizou o procedimento do primeiro olho. “A nossa visão é tudo. É muito triste tentar ver e não conseguir, já somos idosos, dependemos muito de nossos filhos, e sem enxergar piora ainda mais. Estou muito feliz com esta cirurgia, e só ouço coisas boas das pessoas que fizeram, agradeço muito o governo do Estado por esse mutirão”.

A estimativa é de que cerca de 550 pessoas possam ser beneficiadas na capital e 1.200 em Jaru. Ao término desta etapa de mutirão, a expectativa é de que cinco mil rondonienses sejam operados, mas o governo pretende alcançar 14 mil pacientes em Rondônia com os contratos e mutirões previstos tanto na capital quanto no interior.

“O projeto Enxerga Rondônia, que é uma determinação do governador coronel Marcos Rocha, vai ser um marco histórico na saúde estadual, eliminando a catarata, doença que assola e cega rondonienses há vários anos nos quatro cantos do nosso Estado”, disse o secretário da Sesau, Fernando Máximo.

O mutirão de cirurgia de catarata começou no segundo semestre do ano passado, com o objetivo de zerar a fila de espera em todo estado de Rondônia. “Estamos realizando a segunda etapa, lembrando que a primeira edição foram 2,5mil cirurgias. O propósito do Governo de Rondônia é que todas as pessoas que perderam a visão devido à catara, voltem a enxergar e que consigam viver melhor”, destacou o secretário de saúde Fernando Máximo.

