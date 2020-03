Valvique comenta sobre reunião no MP referente ao transporte escolar

A falta de transporte escolar para o início das aulas na área rural do município de Alta Floresta D’Oeste foi assunto discutido pelo vereador Valvique Ferreira (SD), durante a sessão ordinária desta segunda-feira (2), realizada no plenário da Câmara de Vereadores.

Valvique comentou acerca da reunião realizada no Ministério Público, provocada por pais de alunos da área rural que estão preocupados com o início do ano letivo. “É algo preocupante”, citou o parlamentar, informando que além dos problemas com a falta de transporte, os pais estão preocupados com as situações das estradas vicinais.

O parlamentar se comprometeu a continuar acompanhando a situação. Relatou que já visitou a 17ª Ciretran para conhecer a realidade dos veículos que estão sendo vistoriados pelo departamento para atender o transporte dos alunos. Também disse que vai continuar cobrando do Executivo Municipal os trabalhos de recuperação das estradas, ciente de que é um momento delicado, por causa das chuvas.

Valvique também se mostrou preocupado com a reposição das aulas. Para ele, o problema é que os alunos acabam sendo prejudicados.

O início do ano letivo na área rural de Alta Floresta deve começar no dia 16 de março, conforme ficou firmado na reunião realizada no auditório do MP, na manhã desta segunda-feira.

Fonte: Assessoria