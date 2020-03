Rio Madeira avança e comunidades já começam a ser atingidas

Nesta terça-feira o nível do Rio Madeira marca 15,95 metros, estado de alerta é decretado aos 16 metros

Na manhã desta terça-feira (03), o nível do Rio Madeira chegou a marcar 15,95 metros, com este aumento, comunidades e bairros localizados próximos ao rio, já começam a apresentar os primeiros impactos do volume das águas.

Na capital, alguns bairros já começam a sentir os impactos provocados pela cheia do rio, como o São Sebastião, que em alguns pontos famílias já foram removidas, pois a água já está invadindo as casas.

De acordo com a Defesa Civil o rio neste momento se encontra em cota de atenção, podendo entrar em estado de alerta a partir dos 16 metros.

Apresentando aumento gradual o Rio Madeira nesta segunda-feira (02), apresentava média de 15,86 metros, já nesta terça-feira subiu para 15,95 metros, um aumento de 9 centímetros em apenas 24h.

Defesa Civil realiza monitoramento

Desde a semana passada que a equipe da Defesa Civil começou o trabalho de monitoramento em Porto Velho, nos bairros localizados próximos as margens do rio Madeira: Triangulo, Cai Nágua, Balsa e também no médio Madeira, nas comunidades de Bom Jardim, Mutum e Pau Darco.

Segundo a Defesa Civil o nível do rio Madeira está medindo 15,95 metros, na régua da Hermasa local onde normalmente é feita a medida periodicamente. Em relação ao ano passado a situação está mais tranquila, uma vez que a previsão do SIPAM é que este ano o rio não deva ultrapassar a cota dos 16,50 metros, média registrada em 2019.

A administração municipal garante que toda a infraestrutura de apoio e socorro está preparada. Já estão sendo adquiridas pela prefeitura cestas básicas e água mineral para distribuição as famílias monitoradas caso haja necessidade de abastecimento as famílias do baixo madeira, compreendendo os distritos de Calama, São Carlos, Nazaré e Demarcação e do médio madeira, que abrange os bairros da Balsa, Pedrinhas, São Sebastião e Nacional.

Fonte: Diário da Amazônia