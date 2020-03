Pedido de Outorga de água para aquicultura de Marcio Fernades de Souza

O Senhor APARICIO FERREIRA DE LIMA., com sede à SITIO NOVA UNIAO, LTS 954, 956, 957, LIMHA MA-03, GLEBA 02, MUNICIPIO DE MACHADINHO D’OESTE – RO, devidamente cadastrado no CPF nº, 283.647.322-34, torna público que requereu junto a COREH/SEDAM, em 23 DE FEVEREIRO DE 2020, a solicitação de OUTORGA DO DIREITO DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAL, cujo ponto de captação está localizado na Coordenada Geográfica S= 9º 37’19,7’’ W= 62º 11’ 10,8’’, cuja água será utilizada na atividade IRRIGAÇÃO DE LAVOURAS DE CAFÉ CLONE.

MACHADINHO DOESTE/RO, 23 de FEVEREIRO DE 2020.

APARICIO FERRERIA DE LIMA

CPF; 283.647.322-34