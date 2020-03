Motoristas de aplicativo fecham BR-364 e pedem redução do ICMS sobre combustíveis, em RO

Programação terá início na noite desta sexta, com apresentação cultural, e continua no sábado com troca de geladeiras e diversos serviços

Mais de 100 moradores de Candeias do Jamari, região metropolitana de Porto Velho, receberão geladeiras e lâmpadas novas e mais econômicas, através do programa Energisa na Comunidade que tem início às 17h desta sexta-feira (28), com apresentação de peça teatral, e continua no sábado (29), das 8h às 18h, no Complexo Turístico de Candeias do Jamari, localizado na Rua Rio Branco, 1125.

“Serão distribuídas mais de 100 geladeiras e cerca de 500 lâmpadas de LED. No sábado, a atividade será voltada para a prestação de serviço, incluindo o cadastro de famílias carentes na Tarifa Social”, explicou Camila Teixeira Lopes, uma das responsáveis pelo programa Energisa na Comunidade.

As famílias que serão contempladas com a troca de geladeiras serão visitadas pelas equipes da Energisa ainda nesta sexta-feira. No final da tarde, toda a comunidade de Candeias seguirá para o Complexo turístico da cidade, onde haverá apresentação de peça teatral, com espetáculo aberto ao público. “A programação terá início a partir das 17h. Além do teatro, haverá sorteio de brindes e distribuição de algodão-doce e pipoca às crianças”, destacou Camila Lopes.

A troca de geladeiras, que correrá no sábado, segundo a analista administrativa, é voltada aos clientes que já são inscritos no benefício da tarifa social e aos que vivem em situação de vulnerabilidade social. “Só neste ano (20202) já foram distribuídas 275 geladeiras. Ano passado a Energisa entregou outras 263”, acentuou.

Ingrid Valerie Abreu Nascimento

Anl Comunicacao I – GER COMUNIC MARKETING UNIDADE

[email protected]