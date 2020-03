Viatura da Polícia Militar cai em buraco durante ocorrência

Na noite desta quarta-feira (26) foi registrado um acidente com vítima fatal, Ocorrido por volta das 21h00, no km 05 da linha 2B município de São Francisco do Guaporé.

Segundo informações colhidas no local do acidente, a vítima Marcos Pedroni Simões de 17 anos veio do município de Presidente Médici para passar alguns dias na casa de familiares. A fatalidade aconteceu quando a vítima retornava do posto do 100 em uma motocicleta NXR Bros vindo a cair ao solo depois de chocar-se contra um barranco e não resistir aos ferimentos.

Populares que passavam pelo local acionaram a ambulância que ao chegar ao local constatou que Marcos já não apresentava sinais vitais. Diante dos fatos a Polícia Militar foi acionada para preservar o local e a perícia técnica foi acionada do município de São Miguel do Guaporé.

Após os trabalhos de praxe o corpo foi liberado para funerária de plantão.