Polícia Militar emite nota sobre PM que atirou em Comando Geral

Polícia Militar do Estado de Rondônia através do seu Corregedor Geral, coronel PM José Carlos, diante da reportagem referente ao fato ocorrido na manhã de sexta-feira, 28, quando um policial militar fez disparos utilizando uma pistola .40 no interior do Comando Geral da Corporação, ressalta que todos os procedimentos foram adotados tanto para resguardar a integridade do policial envolvido quanto dos demais militares que se encontravam no momento do ocorrido, por volta das 10 horas.

O Comando da Polícia Militar, diante da repercussão da notícia na imprensa, esclarece que ninguém sofreu nenhum tipo de ameaça ou ficou ferido devido ao incidente ocorrido. Deixando claro que o policial militar que provocou os disparos se encontra afastado do serviço operacional. Ao mesmo tempo, o Comando da PM repudia qualquer tentativa de expor desrespeitosamente o policial militar e sua família, mesmo que não tenham sido citados nomes.

O sofrimento mental na carreira Policial Militar é um tema que merece ser tratado com o devido respeito, de forma técnica e imparcial, sem generalizações ou inferências. Notícias veiculadas citam “surto psicótico” como uma possível causa, entretanto não citam fontes confiáveis. Em complemento, referem problemas como agravantes, fazendo exposição desnecessária, sem considerar os impactos de tais informações ao policial e sua família.

A Polícia Militar do Estado de Rondônia trabalha para a população rondoniense, com respeito e compromisso, de forma ética e técnica. Além disso, sempre está à disposição da mídia para esclarecimentos e apoio. A relação institucional com a mídia é amistosa e respeitosa, entretanto, é dever da instituição se posicionar em momentos em que a imagem do Policial Militar é fragilizada, agravando o problema abordado.

Informamos que o policial militar recebeu os devidos cuidados em saúde e receberá toda a atenção necessária que o caso requer. Temos como missão garantir a qualidade de vida do policial militar, por meio das ações institucionalizadas pelos Oficiais de Saúde, as quais recebem o apoio dos Oficiais comandantes de unidades, bem como da tropa. Atualmente, apresentamos dois grandes programas de assistência ao Policial Militar, em especial à saúde mental, sendo os Protocolos de Atenção Psicossocial para o comportamento suicida e para eventos críticos (atuando para prevenir o estresse pós-traumático).

Desta forma, reforçamos nosso compromisso com a saúde mental de nossa tropa, e entendemos que notícias sensacionalistas podem gerar ou agravar riscos. As medidas legais foram adotadas junto à Corregedoria Geral da Polícia

Fonte: PM/RO