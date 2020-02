Alta Floresta – PM recupera moto furtada em residência; dois menores de 13 e 14 anos foram apreendidos

Motocicleta furtada na madrugada de ontem 28/02 é recuperada e dois menores apreendidos por ato infracional análogo a crime de furto de veículo.

As equipes da Polícia Militar de Alta Floresta D´Oeste foram informadas por populares que na Avenida Guanabara no Bairro Cidade Alta havia dois jovens empurrando uma motocicleta Honda CG de cor azul, de imediato duas guarnições PM se deslocaram para o local aonde vieram a encontrar os menores sendo um de 13 e outro de 14 anos de idade, quando haviam acabado de abandonar a motocicleta e tentaram empreender fuga, porém não conseguiram e foram abordados próximo ao veículo.

Questionados sobre a procedência do objeto em questão, estes relataram que se tratava de uma motocicleta Honda Titan que foi furtada na noite anterior, e questionados também sobre um galão de leite que estava junto da motocicleta, os mesmos disseram aos militares que haviam jogado em um rio que fica próximo ao local do furto.

Diante da situação foi acionado o Conselho Tutelar que compareceu no local e conduziu os menores até a Delegacia de Polícia Civil onde foi registrada a ocorrência.

A Motocicleta recuperada também foi entregue na Delegacia para ser restituída ao seu proprietário.

O menor de 13 anos já havia sido apreendido no dia 12-02-2020 após furtar um capacete no Bairro Centro e outras duas motocicletas furtadas em oficinas no dia 14-02-2020, em Alta Floresta.

Fonte: 190online