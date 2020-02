VÍDEO: trecho entre Presidente Médici e Cacoal alaga e prejudica tráfego na rodovia em RO

Moradores do travessão da Linha 118, na área rural do Município de Alta Floresta D’Oeste, entraram em contato com a redação do site Florestanotícias.com e comunicaram que as fortes chuvas que atingiram a região no sábado (22), causaram prejuízos a uma ponte que fica na estrada vicinal, deixando o trecho praticamente intransitável.

O travessão da Linha 118 fica depois do Distrito de Nova Gease, na região da Terra Indígena Rio Branco.

O vereador Reinaldo do Idaron informou que vai entrar em contato com a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMIE) para solicitar os serviços de recuperação.De acordo com os moradores da região, as cabeceiras da ponte foram prejudicas.

FONTE: Florestanotícias.com