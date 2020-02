Vereador Valvique reclama da falta de manutenção da Avenida Amapá

Reunião com prefeitos serviu para estreitar parcerias e ações conjuntas para melhor atender a população de cada localidade Reunião com prefeitos serviu para estreitar parcerias e ações conjuntas para melhor atender a população de cada localidade

Com objetivo de ouvir os prefeitos e alinhar as parcerias para melhor atender as demandas dos municípios, o governador de Rondônia, coronel Marcos Rocha, esteve reunido com os chefes dos executivos municipais visando estreitar parcerias e ações conjuntas para melhor atender a população de cada localidade. A reunião ocorreu durante toda a tarde de quinta-feira (20), no Palácio Rio Madeira, quando foram pontuadas as reivindicações e propostas de melhorias em áreas consideradas cruciais, como infraestrutura e saúde.

Dentre as demandas tratadas durante a reunião, a questão da recuperação de rodovias para garantir melhor escoamento da produção agrícola foi pauta da maioria dos prefeitos. Atentamente, o governador e equipe de governo ouviram os prefeitos. O chefe do Executivo Estadual destacou o encontro que garante maior proximidade com os gestores municipais como forma de ouvir melhor as demandas e, consequentemente, buscar soluções e dar uma resposta aos prefeitos das ações que já foram desenvolvidas e que serão ampliadas este ano de 2020.

“É o momento para que estejamos juntos debatendo os problemas que cada município vive. É claro que cada município tem as suas obrigações próprias, diferente das obrigações do Estado, mas eles têm ações que são feitas em parceria com o Estado, então aqui é o momento de união entre os Executivos Estadual e Municipal. Não tenham dúvidas, vamos trabalhar juntos, ou seja, fazer algo que realmente seja útil para a nossa sociedade. Lembrando que a população vive nos municípios, então nada melhor do que uma reunião dessa para que possamos estar juntos e aliando ações para este ano”, destacou o governador.

Marcos Rocha iniciou a reunião enfatizando medidas adotadas pelo governo no ano passado para cortar despesas visando atender às demandas. O governador lembrou que em 2019 foram vários trabalhos e ações desenvolvidas aos municípios. “O governo precisa sempre pensar nos 52 municípios sem distinção. No ano passado, entregamos máquinas agrícolas, equipamentos agrícolas, mudas das mais diversas, calcário, estradas sendo recuperadas e obras sendo entregues”, argumentou Marcos Rocha.

O encontro também serviu para que os prefeitos relatassem ao governador Marcos Rocha a situação vivida em cada município. O prefeito de Candeias do Jamari, Lucivaldo Fabricio de Melo, por exemplo, destacou a iniciativa do governador em reunir todos os demais prefeitos para que pudessem ser ouvidos. “Estamos voltados em busca de apoio com preocupação maior nas estradas vicinais. Temos 3.200 km de estrada vicinal e realmente é muito extenso e precisamos desse apoio, ou seja, desse olhar voltado aos municípios. Essa parceria entre o governo do Estado e os municípios é uma soma, pois precisamos do apoio. Temos várias demandas, na saúde, educação, e também estamos alinhando a questão das estradas, pois Candeias do Jamari precisa escoar a produção do agricultor”, disse o prefeito de Candeias.

A prefeita de Cerejeiras, Lisete Marth, falou especificamente da região do Sul do Estado, resumindo que os prefeitos dos municípios devem proceder para solicitar os itens mais urgentes para atender às necessidades das populações. “Nosso município de Cerejeiras, na região Sul, enaltece essa preocupação do governador Marcos Rocha em ouvir cada prefeito. As nossas demandas vão mais em torno de pavimentação asfáltica para o nosso município. Desejamos fazer uma operação tapa-buraco visando proporcionar estrada de qualidade, sendo que o nosso município é extremamente agrícola, portanto, estamos focados em atender o pequeno produtor rural. Também trouxemos pedidos referentes a outras áreas como a saúde e educação”, resumiu a prefeita. Lisete Marth agradeceu ao encontro proposto pelo governador Marcos Rocha e acredita que as expectativas são as melhores. “O governo atual sempre tem dado essa atenção especial aos municípios e essa é a oportunidade de colocarmos nossas dificuldades e demandas e termos algo positivo”, salientou a prefeita deixando claro que, quanto ao município administrado por ela, sempre tem sido atendido pelo governador Marcos Rocha. De acordo com o governador, ações importantes e efetivas irão acontecer em todo Estado, cumprindo o que já esta definido no Plano Estratégico do Estado de Rondônia, formulado a partir de sete eixos temáticos, são eles: gestão e estratégia, saúde, segurança, educação, cidadania, desenvolvimento econômico e meio ambiente e desenvolvimento territorial. “Os senhores viram que no primeiro ano encontramos dificuldades. Temos que saber e ter habilidade de entender que a população vai sempre exigir e temos que fazer dentro das possibilidades. Agradeço a presença de todos. Não foi possível estarmos em todos os municípios no ano passado, mas, eu olhava entre pegar uma viagem que tem custo alto e, ao invés disso, preferimos destinar esse recurso para comprar livros, reforçar a educação – e hoje estamos comemorando melhores notas no Enem -, destinar para a saúde e outras áreas que precisam de atenção”, explanou o governador. O presidente da Associação Rondoniense de Municípios (Arom), Claudio Santos, também enalteceu a relevância da reunião por aproximar os prefeitos do chefe do Executivo Estadual. Também na pauta, foi discutido sobre o recurso do Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação – Fitha, que é utilizado na recuperação das estradas municipais, construção e recuperação de pontes, abertura, alargamento e conservação de vias de acessos na zona rural, compra de maquinários, equipamentos, peças e combustível, podendo ser usado na construção de casas populares. O Fundo é considerado um reforço importante para o caixa dos municípios e vital para o desenvolvimento dos mesmos, além de garantir a trafegabilidade dos munícipes como equipes de saúde e transporte de alunos. O governador garantiu que seja feito um estudo rapidamente para que o seja mantido os valores para este ano. O governador reforçou que as portas do gabinete sempre estarão abertas para receber os prefeitos e, inclusive, vai disponibilizar uma linha mais direta com cada prefeito. Marcos Rocha destacou que Rondônia está crescendo e vai continuar prosperando. Ele ouviu atentamente às demandas de cada prefeito ao lado do secretário-chefe da Casa Civil, Junior Gonçalves; do secretário de Estado da Saúde, Fernando Rodrigues Máximo; do secretário de Estado da Educação, Suamy Vivecananda Lacerda Abreu; do secretário de Estado de Finanças, Luis Fernando; do diretor geral de Estradas e Rodagem, Erasmo Meireles e Sá; do Procurador Geral do Estado, Juraci Jorge da Silva; do deputado estadual Chiquinho da Emater.

