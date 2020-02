Vereador Alex fais indicação pra faixa de pedestre na Escola Monteriro Lobato

Rede de ensino de idiomas mapeou oito áreas em Brasília com potencial para abertura de novas escolas. Meta é chegar a mil unidades em todo o Brasil até 2025 e, para isso, lançou novos modelos de negócio com investimentos a partir de R﹩ 70 mil para quem quer empreender em educação

São Paulo, 2020 – Brasília está no radar de expansão do CNA, uma das maiores redes de ensino de idiomas do país. Com mais de 600 escolas abertas no Brasil, sendo 11 no Distrito Federal, a marca tem planos de inaugurar 80 novas escolas em todo o país em 2020 e chegar à marca de mil unidades até 2025.

Decio Pecin – CEO da rede CNA

Com base em ferramenta de georreferenciamento, a área de expansão do CNA mapeou oito áreas em Brasília com potencial para abertura de escolas de idiomas: Brazilândia, Lago Sul, Lago Norte, Centro, Cruzeiro, Paranoá, Santa Maria e São Sebastião.

Para atingir seu objetivo de expansão e atender a municípios de diferentes tamanhos, o CNA oferece quatro modelos de franquias – Compacto, Pequeno, Médio e Grande – com investimento inicial a partir de R﹩ 70 mil. Os modelos Compacto e Pequeno foram desenhados especialmente para cidades de menor porte, com populações inferiores a 100 mil habitantes.

Eduardo Murin, diretor de Expansão do CNA, explica que ao investir em uma franquia CNA o empreendedor recebe um pacote de benefícios, incluindo o mais novo projeto arquitetônico da marca, enxoval de material didático e verba para mídia local. “Dessa forma, parte do investimento inicial é amortizado e, a depender do modelo de negócio, quase a totalidade”, diz.

Ensino de idiomas: mercado com amplo potencial de crescimento

Pesquisa recente feita pela Nielsen aponta que apenas 2% da população brasileira estuda inglês atualmente. Esse mesmo levantamento identificou que o mercado de ensino de idiomas tem potencial para quadruplicar de tamanho, já que 8% da população possui a intenção de estudar uma segunda língua no curto e médio prazo.

Para se tornar um franqueado CNA não é necessário dominar um idioma estrangeiro, ser professor ou ter experiência no segmento de idiomas. A maior vantagem do sistema de franquias, aliás, é poder contar com o know-how do franqueador. O CNA, por exemplo, oferece completo suporte ao franqueado desde o início dessa relação, auxiliando na busca do ponto comercial, na orientação para a montagem do negócio, no entendimento do mercado local, na formação de preços e na contratação de colaboradores, além de fornecer treinamentos tanto para o franqueado quanto para sua equipe. O que se espera do franqueado é capacidade para administrar o próprio negócio.

FICHA TÉCNICA

Fundação: CNA – Escola de Idiomas 1973

Início da Franquia no Franchising: Início da franquia CNA: 1985

É associado ABF: Sim

Associada ABF desde: 1989

Investimento total aproximado: a partir de R﹩ 70 mil

Taxa de Franquia: de R﹩ 10 mil a R﹩ 60 mil

Capital de giro: de R﹩ 40 mil a R﹩ 100 mil

Royalties: Não cobra (sobre serviços)

Fundo de propaganda: Não cobra

Área mínima de uma unidade: 70 m²

Número mínimo de pessoas na operação: de 2 a 25

Faturamento médio: R﹩ 100 mil*

Lucro:(médio mensal) R﹩ 25,5 mil*

Prazo de retorno do investimento: de 18 a 36 meses

E-mail da área de expansão: [email protected]

*Conforme modelo de franquia

Para mais informações, acesse: www.franquiacna.com.br

Site: http://www.cna.com.br

Telefone:(11) 3053-3805

SOBRE O CNA

Com mais de 45 anos, o CNA é uma das maiores redes de franquia de ensino de idiomas do país, com cerca de 600 escolas e mais de 400 mil alunos em todo o território nacional. Sua metodologia moderna explora elementos presenciais e a distância, além de inovadores recursos tecnológicos, que inserem o idioma no cotidiano do aluno a fim de proporcionar fluência ao falar, ler, escrever e compreender a língua mais naturalmente. Um dos projetos da rede que evidencia este diferencial, o premiado Speaking Exchange, recebeu 10 Leões no Festival Cannes Lions 2014.

O CNA é o único franqueador brasileiro a receber por 26 vezes consecutivas o Selo de Excelência em Franchising, da Associação Brasileira de Franchising (ABF), e está na lista Top 25 do Franchising Brasileiro organizada pelo Grupo Bittencourt.

Em 2018, o CNA Administração Nacional entrou mais uma vez na lista de melhores empresas para se trabalhar do Great Place to Work e é a única escola de idiomas da América Latina a ter material didático exclusivo em parceria com a Disney.

O CNA também é centro aplicador autorizado dos exames internacionais de proficiência na língua inglesa da Universidade de Cambridge e do exame internacional de proficiência em língua espanhola SIELE, desenvolvido pelo Instituto Cervantes em parceria com a Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a Universidad de Salamanca (USAL) e a Universidad de Buenos Aires (UBA).

ASSESSORIA DE IMPRENSA

[email protected]

[email protected]