Tambaqui de Rondônia desembarca em São Paulo para festival do peixe

O Festival do Tambaqui da Amazônia, realizado em Brasília no ano passado com um grande churrasco para degustação, fez tanto sucesso que conquistou o paladar do centro do poder, no planalto central. O presidente Bolsonaro aprovou o sabor do peixe e as entidades parcerias resolveram repetir o evento, desta vez no coração econômico do país, em São Paulo.

Sebrae, Governo de Rondônia, Acripar (Associação dos Criadores de Peixe do Estado de Rondônia) e diversas outras instituições se reúnem novamente para repetir o sucesso de público e de sabor com a espécie que o estado de Rondônia é o maior criador em cativeiro. Em Brasília, foram assadas quatro mil bandas do saboroso e nutritivo tambaqui de Rondônia, agora parceiros planejam evento de grande impacto na cidade mais influente da América Latina.

Em reunião com o secretário de estado da agricultura de São Paulo, Gustavo Junqueira, o Secretário de Estado de Agricultura de Rondônia, Evandro Padovani, o presidente da Acripar, Francisco Hidalgo Farina, e o diretor técnico do Sebrae, Samuel de Almeida, apresentaram os resultados do evento de Brasília e os detalhamentos, bem como as necessidades para a realização do II Festival do Tambaqui da Amazônia na terra da garoa.

Trata-se de um grande passo, em busca da conquista de novos mercados para o pequeno produtor rondoniense desta espécie de pescado. O Sebrae tem apoiado a cadeia produtiva por meio de um projeto de atendimento em que, além de ser parceiros do Festival do Tambaqui, tem trazido capacitação, orientação e consultorias para aumentar a competitividade de pequeno produtor.

“Sabemos que precisamos inserir tecnologia, aprimorar a gestão, definir estratégias de comercialização para que o produto de Rondônia esteja à altura de grandes players do segmento no país e no mundo”, disse Samuel, ao comemorar a realização do evento em São Paulo.

O evento deve acontecer no fim de março, em local ainda a ser definido, deve reunir potenciais clientes, distribuidores, consumidores em geral e, especialmente, formadores de opinião como jornalistas especializados, chefes de cozinha e profissionais de referência. Esses protagonistas poderão incluir o produto nos principais roteiros gastronômicos da capital paulista, que dita regras e tendências, o que pode ajudar na ampliação de mercado do tambaqui.

Os organizadores esperam levar para São Paulo doze toneladas de peixe e assar oito mil bandas de tambaqui no típico estilo amazônico, apresentando um produto que possui qualidade, sabor nutritivo, identidade e, claro, enorme apelo potencial de vendas.

Fonte: Assessoria de Imprensa