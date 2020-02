Homem procura delegacia para comunicar furto de motocicleta em Alta Floresta Ro

Cerca de 400 quilos de peixes, entre eles alguns dos tipos pirarucu e jaú, foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-364, em Porto Velho (RO). A ação dos policiais aconteceu na madrugada desta terça-feira (25). Dois homens foram presos em flagrante.

Os peixes foram encontrados pela PRF na carroçaria de um veículo. Os policiais questionaram os dois ocupantes do veículo sobre a procedência da carga, eles informaram que estavam transportando os peixes para vendê-los em Porto Velho. A dupla foi presa em flagrante e encaminhada para a Delegacia da Polícia Civil.

Período de defeso

O período de defeso em Rondônia, no qual a pesca e a comercialização do pirarucu são proibidas, iniciou no dia 1º de novembro e vai até 30 de abril deste ano. Já para as demais espécies o defeso iniciou no de 15 de novembro e vai até 15 de março.