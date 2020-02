Governo monta força-tarefa e atende trechos críticos na Rodovia do Boi

Trabalho segue na RO_370 com encascalhamento dos trechos Trabalho segue na RO_370 com encascalhamento dos trechos

Apesar do feriado prolongado e das fortes chuvas que não cessam na região, o governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas e Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos (DER) segue firme patrolando e encascalhando os trechos críticos na RO-370, conhecida Rodovia do Boi, uma das importantes vias de escoamento da produção agropecuária rondoniense.

Desde domingo, o governo estadual montou uma força-tarefa unindo as Residências Regionais do DER de Colorado do Oeste e Vilhena para garantir manutenção nos trechos entre Corumbiara e Vitória da União.

Devido às fortes chuvas, ocorreram surgimentos de atoleiros, prejudicando o tráfego dos veículos pesados que utilizam a rodovia para escoar suas cargas. Após ser acionado, o coordenador de operações do DER, engenheiro Carlos Morais, esteve no local acompanhando as obras desencadeadas pelas equipes. Para o engenheiro, o foco da gestão Marcos Rocha é, apesar das chuvas e do feriado prolongado, atender os usuários da rodovia da melhor forma possível, realizando obras de patrolamento e encascalhamento, entre outras necessárias ao bom atendimento aos usuários.

”O governo está atento e deu uma resposta rápida e eficiente, atendendo os anseios dos motoristas, acabando com as filas e, por outro lado, realizando a manutenção dos trechos críticos agravados com as chuvas ”, disse o coordenador de operações. Além de Carlos Morais, estão de plantão os engenheiros Lucas Poleto, chefe do DER de Colorado; Diego Delani, residente chefe de Vilhena; além do assessor regional de governo no Sul de Rondônia, Nilton Gomes.

Fonte

Texto: Eraldo Erick

Fotos: Eraldo Erick

Secom – Governo de Rondônia