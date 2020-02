A Funerária Bom Pastor comunica o falecimento de Mirian Ribeiro de Lima

É com pesar que comunicamos o falecimento de Amarildo Bailke, seu corpo está sendo velado na capela da Funerária Bom Pastor e seu sepultamento será hoje dia 20 de fevereiro as 17 horas no cemitério local.

Desde já a fami´lia enlutada agradece a presença de parentes e amigos.

Fonte: Floretanoticias.com