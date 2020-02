TRAGÉDIA: Casal morre carbonizado após raio atingir casa enquanto dormiam

FOTO: REPRODUÇÃO DAS REDES SOCIAIS/MONTAGEM RIC MAIS FOTO: REPRODUÇÃO DAS REDES SOCIAIS/MONTAGEM RIC MAIS

Um acidente na BR-282 matou quatro jovens paranaenses em São José do Serrito, em Santa Catarina (SC), na noite de terça-feira (25).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Santa Catarina (SC), a batida foi entre um Onix com placas de Dois Vizinhos, e uma Toyota RAV4 com placas de Erechim, no Rio Grande do Sul (RS).

O veículo onde estavam as jovens bateu contra uma caminhonete conduzida por um homem que estava sozinho no automóvel.

Com o impacto da batida, três das quatro ocupantes do Onix morreram na hora, e uma delas, identificada como B. S., de 25 anos, foi socorrida e encaminhada em estado grave ao hospital Nossa Senhora dos Prazeres, vindo a óbito na madrugada desta quarta-feira (26).

Além disso, o motorista da caminhonete também foi socorrido e conduzido ao Hospital de Lages.

Conforme o Corpo de Bombeiros, as jovens foram identificadas como A. C. B., de 26 anos, B. S., P. C., de 26, e B S., de 25 anos.

FOTO: CORPO DE BOMBEIROS

Fonte: Ric mais