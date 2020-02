Desempenho do frango, boi e suíno vivos em fevereiro de 2020

A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, anunciou pelo Twitter que os Estados Unidos liberaram a importação de carne in natura brasileira. O produto estava banido do país desde 2017, na esteira da atrapalhada Operação Carne Fraca, que, com estardalhaço desproporcional, causou um péssimo impacto para as exportações do país. “Mais um bom resultado para nossa economia.Reconhecimento da qualidade do produto brasileiro”, escreveu a ministra nas redes sociais.

A liberação é fruto de uma série de negociações de Tereza Cristina pela ratificação da qualidade do produto brasileiro. Autoridades americanas fizeram inspeções em frigoríficos brasileiros para confirmar que o produto não seria nocivo para os consumidores estadunidenses.

Desde o início de sua gestão, a ministra — uma engenheira-agrônoma de 65 anos, nascida em Campo Grande (MS) e reeleita deputada federal em 2018 (DEM) — acumula milhagens atrás de investimentos e novos compradores. Atravessou o planeta dedicando seu tempo aos aliados mas também a governos reticentes com Bolsonaro, como o da França. Pela atuação, Tereza ganhou a pecha de “chanceler pragmática”.

Bem avaliada na Câmara e no Senado, ela sabiamente rejeita a alcunha para não causar ciúme no comandante do Itamaraty, malquisto pelo Congresso.

