Alta Floresta – Motociclista colide na traseira de veículo estacionado e acaba se ferindo

O acidente aconteceu na manhã do último sábado e por sorte o condutor não se feriu gravemente. Caminhão ficou parcialmente destruído.

Caminhão ficou com as rodas para cima. Foto: WhatsApp Divulgação Caminhão ficou com as rodas para cima. Foto: WhatsApp Divulgação

O motorista de um caminhão baú, que estava vazio e que seguia pela BR-364, próximo do antigo posto de pesagem, distante em torno de 10 km de Ouro Preto do Oeste (RO) Região Central, contou para patrulheiros da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que enquanto seguia com o veículo no sentido Vilhena, perdeu o controle devido às fortes chuvas e saiu da pista, tomando a ribanceira e tombando em seguida.

Identificado apenas pelo ‘QR’ [Latino], o condutor disse que mora em Presidente Médici (RO) há 400 km de Porto Velho e que não tinha outra explicação.

Latino sofreu alguns arranhões e por sorte não teve ferimentos leves. Colegas de profissão chamaram a PRF que deu toda a assistência para o condutor, que nem chegou ser levado para o hospital.

O veículo foi retirado do local por um guincho.

Fonte: Jornal Eletrônico Portal P1