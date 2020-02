Pai morre e filha fica em estado grave após colisão frontal na BR-364

Pai e madrasta do motorista sobreviveram ao acidente, em Nova Mamoré. Carro foi parar dentro de um lago.

Acidente em Nova Mamoré deixou motorista morto — Foto: WhatsApp/Reprodução Acidente em Nova Mamoré deixou motorista morto — Foto: WhatsApp/Reprodução

Um motorista de 40 anos morreu, na manhã deste sábado (22), após perder o controle do veículo quando viajava com a família na BR 425, próximo ao município de Nova Mamoré (RO). O pai e madrasta do homem também estavam no veículo, mas eles sobreviveram.

Segundo informações de testemunhas, o acidente foi próximo da entrada da 4ª Linha do Ribeirão, zona rural do município. Ao passar por um trecho “vácuo” da BR, o homem perdeu o controle do veículo e caiu em uma ribanceira, capotando em um lago. Depois de conseguir sair do veículo com a esposa, o pai ainda puxou o filho, mas ele já estava morto. O casal foi levado à Unidade Mista Antônio Luiz de Macedo em Nova Mamoré, onde ficaram em observação, mas passam bem. O homem e a família residem em Guajará-Mirim (RO) e viajavam para Porto Velho para visitar um familiar que estava hospitalizado. Carro foi parar dentro de lago na BR-425 — Foto: WhatsApp/Reprodução Fonte: G1/RO