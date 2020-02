Após sofrer tentativa de homicídio, homem tem residência incendiada

Quando os policiais estavam na delegacia com o suspeito foram informados que a casa de Samuel havia acabado de ser incendiada criminosamente.

Samuel, 19, sofreu tentativa de homicídio na madrugada deste domingo (23) e teve sua residência incendiada. O caso aconteceu na Rua da Paz, no Centro do distrito de Triunfo, em Candeias do Jamari (RO). O autor da tentativa de homicídio foi preso.

Samuel disse que chegava em casa junto com a esposa, momento em que o suspeito em poder de um facão tentou matá-lo desferindo golpes. No entanto, a vítima colocou sua bicicleta na frente e não foi lesionada.

Em seguida, Samuel conseguiu desarmar o suspeito e com um pedaço de madeira aplicou golpes na cabeça dele, que fugiu do local, mas acabou preso logo depois por uma equipe da PM.

O suspeito estava ensanguentado na cabeça e teve de ser medicado no posto de saúde para depois ser levado para a Central de Flagrantes. Quando os policiais estavam na delegacia com o suspeito foram informados que a casa de Samuel havia acabado de ser incendiada criminosamente. A Polícia Civil irá investigar para prender o autor do incêndio.

Fonte: Rondoniaovivo