Vídeo mostra travessia corajosa e perigosa na Zona Rural de Ji-Paraná

As chuvas que caíram durante toda a noite desta sexta e madrugado de sábado (22), causaram preocupação para moradores na região de Alta Floresta, principalmente no baixadão do Bairro Princesa Isabel, onde o rio que corta a cidade começou a transbordar.

Para o sábado de Carnaval será de chuva e clima ameno em Rondônia, segundo o Sistema de Proteção da Amazônica (Sipam). Com a chegada da primeira friagem do ano, o tempo deve ficar instável e pode chover a qualquer momento do dia em todas as regiões do estado, com possibilidade de temporais.

Apesar da frente fria ser atípica nesta época do ano, o Sipam explica que ela será de fraca intensidade e que vai apenas amenizar o calor.

Fonte: Princesaweb