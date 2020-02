PRF flagra mais de 95 mil reais em equipamentos eletrônicos sendo transportados sem nota fiscal

O curso, promovido pela 17ª Companhia de Infantaria de Selva do Exército Brasileiro, foi concluído nesta sexta-feira

Após cinco dias de duração, foi concluído, nesta sexta-feira (21), o Estágio de Adaptação à Selva, promovido pela 17ª Companhia de Infantaria de Selva do Exército Brasileiro.

O curso, que contou com a participação de 2 policiais rodoviários federais lotados no Núcleo de Operações Especializadas (NOE), ocorreu nas cidades de Porto Velho (RO) e Candeias do Jamari (RO).

O curso, que foi realizado entre os dias 17 e 21, teve o objetivo de preparar os participantes às adversidades encontradas no ambiente amazônico. Entre as disciplinas ministradas, podem ser mencionadas Navegação Fluvial, Primeiros Socorros, Animais Peçonhentos e Orientação Noturna. O curso contou com 28 participantes, sendo 20 do Exército Brasileiro, 2 PRFs, 2 policiais federais, 2 bombeiros militares e 2 agentes da Agência Brasileira de Inteligência (ABIN).

Nesta sexta-feira (21), em cerimônia realizada na capital rondoniense, os PRFs Ítalo Souza Santos e Vinícius Duarte Lopes receberam do Major Gabriel Bello Visconti, Comandante da 17ª Companhia de Infantaria de Selva, o certificado de conclusão do curso, sendo homenageados por colegas da corporação, que se fizeram presentes à solenidade.

