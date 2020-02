Eleitor tem até 6 de maio para regularizar título junto à Justiça Eleitoral

Enfim, 2020. O que temos de novo? A velha corrida em busca de cadeiras nos poderes Executivo e Legislativo Municipal. Em Alta Floresta D’Oeste, na região da zona da mata, no Estado de Rondônia, as discussões já começaram. Os bastidores da corrida estão quentes. Muitas especulações, mas há quem diga que somente dois vão para a disputa no Executivo. Será que vamos ter a mesma sina de campanhas anteriores?

VETERANO A VISTA

Me atrevo a falar um pouco do assunto, mesmo sem tamanha experiência. Pois ainda estou aprendendo a lidar com tal discussão.

E pra começar a esmiuçar um pouco neste início de “temporada” de caça ao voto, diria que estamos mesmo na “temporada” de caça ao candidato. Para início de conversa, que tal falar do Poder Executivo?

Pelo que anda soando nos corredores da política local, temos os “velhos” conhecidos do eleitor buscando evidências para se lançar novamente.

Pelo PDT, ou diria, MDB – o ex-prefeito Vantuil ainda é um nome a ser apreciado.

Embora esteja no PDT, é de conhecimento de todos que o “velho da barba branca” tem bom relacionamento com o MDB de Confúcio Moura e companhia, da mesma forma que existe um bom relacionamento entre MDB e PDT no município, o que tornaria o casamento agradável, como em outros tempos.

VETERANO A VISTA 2

Ligado ao PR, Daniel Deina ainda é um nome a ser pensado. Já disse várias vezes que não pretende voltar ao quadro, mas também não esconde que havendo um bom papo e um consenso, voltaria ao páreo.

O ex-prefeito trabalha em negócios particulares, mas sei que também não saiu de vez da política e que mantém suas bases.

Tem o apoio de Ivo Cassol e de uma ala do PP.

VETERANO, MAIS NEM TANTO ASSIM

Um nome de peso que circula pelos bastidores é do vereador Álvaro Bueno. Hoje no PSDB, o parlamentar pode até mudar de sigla para concorrer ao pleito.

Álvaro não esconde o desejo de disputar a prefeitura. Já esteve em evidência para o mesmo cenário em outras oportunidades, mas entende que sua decisão passa por um grupo forte.

É hoje um político experiente, com uma baita bagagem no campo legislativo e com grandes aliados. Pesa contra sua possível candidatura uma decisão própria.

Também é bom destacar que dentro do grupo do vereador, encontra-se uma camada que segue junta ao MDB. Seria este o destino do nobre parlamentar???

VETERANO, MAIS NEM TANTO ASSIM 2

Pai do ex-vereador e saudoso Edmar Boldt, o senhor Maximino Boldt, também aparece no cenário político. Alguns vão dizer que sou louco. Que não existe esta possibilidade, mas garanto que é algo real. O próprio demonstrou interesse, inclusive participando de uma reunião com lideranças fortes do PSB em Alta Floresta, onde garantiu que havendo apoio, colocará o nome como apreciação.

NAS REDES SOCIAIS

Um nome que aparece nas redes sociais frequentemente é do Nando da Edutran. O jovem que tem espaço junto ao grupo do deputado estadual Jean Oliveira, sabe que a tarefa não é fácil, mas mostrou que está a disposição.

Nando é um nome que vem crescendo aos poucos, mas o que ainda pesa é o pouco tempo junto ao meio político. O jovem empresário sabe do desafio e já relatou que é pré-candidato e que só abre espaço para uma pessoa dentro do grupo. Quem será??? Nando vem sendo procurado por vários partidos devido a coragem que demonstra em disputar a eleição.

OUTROS NOMES

Também é nítido que outros nomes aparecem no cenário local. O atual prefeito disse que ainda não descartou a intenção de disputar uma reeleição. O atual secretário municipal de Agricultura, Giovan Damo, também é um nome que vem sendo sondado por um determinado grupo político.

Dário Moreira, presidente da Câmara de Vereadores, também aparece neste cenário, bem como o vereador Robson Ugolini. Há quem diga que pode haver uma dobradinha entre os dois. Algo que considero improvável.

O ex-vereador Manoel da Saúde também demonstrou interesse na disputa, mas espera uma crescente dentro do grupo em que se encontra. A lista é extensa, mas quando se parte pra prática, o que muitos garantem é que só ficam dois. O resto não passa de “noivas” ou alguém buscando lugar ao sol. Agora vou ali preparar o texto da próxima semana…aí sim é a vez de falar da corrida as 10 cadeiras do legislativo. Até breve!

Colunista: Leandro Pereira

Fonte: Florestanoticias.com