Rolim de Moura terá curso de Florestamento e reflorestamento

Com objetivo de orientar produtores, estudantes e interessados na área será oferecido curso de florestamento e reflorestamento no município de Rolim de Moura (RO) no início do mês de março deste ano. O curso é realizado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), por meio do Sindicato dos Produtores Rurais de Rolim de Moura em parceria com a Prefeitura e Secretaria Municipal de Agricultura (Semagri).

O secretário municipal de Agricultura, Dionísio Pereira Braga, “Goiaba” informou que serão 5 dias integrais de curso, totalizando 40 horas. No final o cursando receberá certificado.

Wallison Millard Pêssoa, Técnico da Semagri, disse que que interessados devem se inscrever pelo WhatsApp 98471-7438 ou ligação 99393-9803. O número de participantes nesse curso é limitado e só foram autorizadas 15 vagas.

O curso será realizado na secretaria municipal de agricultura ao lado da prefeitura de Rolim de Moura, com início no dia 02 de março e encerramento no dia 06.

Goiaba lembrou que com a formação dos produtores, eles estarão habilitados a adotar medidas conservacionistas e a reflorestar áreas. E nossas visitas, observamos que alguns produtores tem a área da propriedade toda desmatada. Muitos produtores já aderiram ao reflorestamento como medida que conserva as nascentes de água, pois um dos objetivos primordiais é ensinar aos produtores técnicas de florestamento e reflorestamento para que possa inserir em sua propriedade, afirmou o secretário.